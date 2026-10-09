Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував візит колишнього канцлера Герхарда Шредера до правителя Росії Владіміра Путіна і святкування його дня народження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Канцлер "глибоко обурений" цією зустріччю, заявив у Берліні заступник речника уряду Штеффен Маєр.

"Лише Путін", за його словами, несе відповідальність за війну в Україні, а його накази щодня спричиняють "невимовні страждання, жертви серед цивільного населення, розірвані сім’ї, а також загиблих і поранених".

На цьому тлі канцлер вважає "абсолютно аморальним" те, що Шредер святкує разом із Путіним.

За даними відповідних міністерств, ні Міністерство закордонних справ, ні посольство Німеччини в Україні, ні Федеральне міністерство внутрішніх справ не були заздалегідь поінформовані про цей візит.

Раніше низка німецьких політиків розкритикували колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що правитель Росії Владімір Путін відсвяткував свій 74-й день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. 7 жовтня колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер перебував у Москві та відвідав один з магазинів мережі гіпермаркетів Globus в Росії, де нещодавно отримав посаду.