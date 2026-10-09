Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал визит бывшего канцлера Герхарда Шредера к правителю России Владимиру Путину и празднование его дня рождения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Канцлер "глубоко возмущен" этой встречей, заявил в Берлине заместитель пресс-секретаря правительства Штеффен Майер.

"Только Путин", по его словам, несет ответственность за войну в Украине, а его приказы ежедневно приводят к "невыразимым страданиям, жертвам среди гражданского населения, разлученным семьям, а также погибшим и раненым".

На этом фоне канцлер считает "абсолютно аморальным" то, что Шредер празднует вместе с Путиным.

По данным соответствующих министерств, ни Министерство иностранных дел, ни посольство Германии в Украине, ни Федеральное министерство внутренних дел не были заранее проинформированы об этом визите.

Ранее ряд немецких политиков раскритиковали бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Напомним, в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин отпраздновал свой 74-й день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. 7 октября бывший канцлер Германии Герхард Шредер находился в Москве и посетил один из магазинов сети гипермаркетов Globus в России, где недавно занял должность.