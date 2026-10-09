У Німеччині розкритикували ексканцлера за святкування дня народження Путіна

Німецькі політики розкритикували колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера за те, що він разом з Владіміром Путіним відсвяткував його день народження у Москві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт назвала візит Шредера до Москви "ганьбою" та "зрадою Європи".

"Ганьба для Німеччини. Зрада Європи. Ведмежа послуга для миру. Але, на жаль, я вже й не очікувала від нього нічого іншого", – написала депутатка від партії "Союз 90/Зелені".

Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, голова комітету з питань оборони Європейського парламенту, назвала ексканцлера "найнахабнішим пенсіонером Німеччини". Депутатка зауважила, що ексканцлер не з’являється на засідання слідчих комісії через стан здоров’я, але водночас має сили на поїздки до Росії.

"Занадто хворий для слідчих комісій (дуже серйозне вигорання), але сил вистачає на добре оплачувані посади в Росії та на святкування дня народження вдома у військового злочинця Путіна. Неперевершена ганьба", – зазначила Штрак-Циммерманн.

Депутат Європарламенту від партії ХДС Денніс Радтке також зазначив, що Шредер "достатньо здоровий для Москви, Путіна та свіжої партії рублів".

"Чудодійне зцілення "а-ля Распутін" у випадку Герхарда Шредера", – заявив Радтке.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили, що правитель Росії Владімір Путін відсвяткував свій 74-й день народження в компанії колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. 7 жовтня колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер перебував у Москві та відвідав один з магазинів мережі гіпермаркетів Globus в Росії, де нещодавно отримав посаду.

Варто зазначити, що низка політиків і економістів Німеччини розкритикували призначення Шредера на одну з керівних посад в мережі гіпермаркетів Globus в Росії.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.

Після початку повномасштабної війни він так і не дистанціювався від Кремля. Серед останнього, у січні 2026 року ексканцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

Нагадаємо, очільник Кремля Владімір Путін запропонував Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.