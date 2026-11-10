Греція відкрила командування військових космічних операцій

У понеділок міністр оборони Греції Нікос Дендіас офіційно відкрив нове Командування космічних операцій країни, окресливши плани щодо військового використання супутників для цілей спостереження, розвідки та зв’язку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Дендіас зазначив, що Греція пропонує розбудувати власну мережу супутників та пов’язаних з ними систем, щоб покласти край залежності від приватних постачальників послуг з інших країн.

"Досвід, накопичений дотепер, показує, що космос є вирішальним виміром у проведенні військових операцій", – сказав він під час церемонії на авіабазі Декелея, що на північному заході від Афін. "Подивіться, що нещодавно сталося з системами зв’язку України, коли вона втратила доступ до космічних ресурсів", – додав він.

Дендіас зазначив, що залежність військового зв’язку Греції від супутника, який належить іноземній приватній компанії, є "неприйнятним рішенням".

"Дотепер ми купували ці послуги в іноземців, і цього, очевидно, недостатньо. Абсолютно необхідно, щоб супутникова розвідка перебувала у власності Греції та була інтегрована в [грецькі] системи командування та управління", – сказав він.

За останні місяці Греція придбала 16 оптичних супутників низької орбіти, і Дендіас зазначив, що планується розгортання ще шести оптичних спостережних супутників, які забезпечать "миттєве оперативне розуміння ситуації".

Він додав, що, хоча Аттика була обрана місцем розташування одного з двох запланованих європейських вузлів для захищеного урядового зв’язку, незабаром буде придбано аналогічну систему військового супутникового зв’язку.

"Це абсолютна національна необхідність. Без цього в кризові часи наша країна зіткнеться з неймовірними проблемами", – сказав Дендіас.

Нещодавно стало відомо, що сім країн Європейського Союзу закликали переформатувати запропонований Європейський космічний щит навколо захисту космічних систем ЄС, залишивши військові космічні спроможності на національному рівні.

Париж і Берлін уже давно скептично ставляться до Європейського космічного щита – ініціативи, яку Брюссель запропонував минулого року в межах "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року".