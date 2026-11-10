Греция открыла командование военных космических операций

В понедельник министр обороны Греции Никос Дендиас официально открыл новое Командование космических операций страны, изложив планы по военному использованию спутников для целей наблюдения, разведки и связи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Дендиас отметил, что Греция предлагает создать собственную сеть спутников и связанных с ними систем, чтобы положить конец зависимости от частных поставщиков услуг из других стран.

"Опыт, накопленный к настоящему моменту, показывает, что космос является решающим фактором в проведении военных операций", – сказал он во время церемонии на авиабазе Декелея, расположенной к северо-западу от Афин. "Посмотрите, что недавно произошло с системами связи Украины, когда она лишилась доступа к космическим ресурсам", – добавил он.

Дендиас отметил, что зависимость военной связи Греции от спутника, принадлежащего иностранной частной компании, является "неприемлемым решением".

"До сих пор мы покупали эти услуги у иностранцев, и этого, очевидно, недостаточно. Абсолютно необходимо, чтобы спутниковая разведка находилась в собственности Греции и была интегрирована в [греческие] системы командования и управления", – сказал он.

За последние месяцы Греция приобрела 16 оптических спутников низкой орбиты, и Дендиас отметил, что планируется развертывание ещё шести оптических наблюдательных спутников, которые обеспечат "мгновенное оперативное понимание ситуации".

Он добавил, что, хотя Аттика была выбрана в качестве места расположения одного из двух запланированных европейских узлов для защищенной правительственной связи, в ближайшее время будет приобретена аналогичная система военной спутниковой связи.

"Это абсолютная национальная необходимость. Без этого в кризисные времена наша страна столкнется с невероятными проблемами", – сказал Дендиас.

Недавно стало известно, что семь стран Европейского Союза призвали переориентировать предложенный Европейский космический щит на защиту космических систем ЕС, оставив военные космические возможности на национальном уровне.

Париж и Берлин уже давно скептически относятся к Европейскому космическому щиту – инициативе, которую Брюссель предложил в прошлом году в рамках "Дорожной карты оборонной готовности до 2030 года".