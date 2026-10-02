ЗМІ: 7 країн ЄС закликали переформатувати ініціативу щодо захисту космічних систем ЄС

Сім країн Європейського Союзу закликали переформатувати запропонований Європейський космічний щит навколо захисту космічних систем ЄС, залишивши військові космічні спроможності на національному рівні.

Про це стало відомо Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Сім держав-членів закликали докорінно переглянути концепцію Європейського космічного щита. Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, Іспанія, Нідерланди та Швеція хочуть, щоб ключова роль у цій сфері належала національним урядам.

Згідно з документом, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх справ не змогли визначити мету та сферу дії ініціативи, попри три спеціальні семінари, проведені за останні шість місяців.

Підписанти вважають, що ініціативу слід перейменувати, оскільки слово "щит" вводить в оману: воно створює враження, що йдеться про розвиток спроможностей на рівні ЄС. Водночас вони проводять чітку межу навколо національного суверенітету у сфері військових космічних спроможностей.

"Незалежно від назви, необхідно ще раз наголосити, що відповідальність за питання безпеки й оборони, зокрема закупівлю, експлуатацію та захист космічних систем, які використовуються з безпековою та оборонною метою, виключно належить державам-членам", – йдеться в документі.

Сім урядів підтримують координацію на рівні ЄС закупівель військових космічних спроможностей, оскільки держави-члени продовжують розширювати власні національні програми.

Вони хочуть, щоб ініціатива об'єднала наявні та нові національні спроможності, уникала дублювання та створювала належні умови для того, щоб промисловість могла забезпечувати необхідні рішення.

На думку підписантів, держави-члени мають відігравати провідну роль, тоді як інституції ЄС повинні підтримувати їх у межах своїх повноважень, щоб посилити безпеку Європи в космосі перед широким спектром нових загроз.

За словами підписантів, основою ініціативи мають бути стійкість та захист космічних систем ЄС при одночасному дотриманні національних повноважень у сфері оборони та розвитку відповідних спроможностей.

Нарешті, підписанти закликають Єврокомісію впорядкувати вкрай фрагментовану систему фінансування космічної галузі.

Париж і Берлін уже давно скептично ставляться до Європейського космічного щита – ініціативи, яку Брюссель запропонував минулого року в межах "Дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року".

У вересні президент Франції Емманюель Макрон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликали країни ЄС посилити космічну галузь блоку на тлі погіршення безпекової ситуації.