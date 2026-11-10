Рада зробила крок до відкриття "фінансового безвізу" з ЄС

Верховна Рада у вівторок у першому читанні проголосувала за законопроєкт 14327-д, який має підготувати Україну до приєднання до єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ВР.

За відповідне рішення проголосували 249 народних депутатів.

Документ передбачає можливість здійснювати міжнародні перекази в євро швидше, без зайвих комісій та за єдиними правилами для всіх країн-учасниць SEPA.

Крім того, документ посилює контроль за прозорістю та доброчесністю власників фінансових установ.

Депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у себе у Facebook зазначила, що фракція "ЄС" домоглась внесення норми про те, що силовики не отримуватимуть досудового доступу до єдиного реєстру рахунків і комірок українців.

"Комітет в результаті жорстких дебатів врахував нашу норму, що мова йтиме виключно про НАБУ, АРМА і БЕБ, якщо в них органів будуть підстави, отримати доступ до банківської інформації. Ця норма відповідає європейським директивам. Без цієї правки зала б не підтримала євроінтеграційні законопроєкти", – зазначила вона.

Єдина зона платежів у євро (SEPA) – це спільний платіжний простір, у межах якого перекази між країнами-учасницями здійснюються майже так само швидко, дешево й передбачувано, як внутрішні платежі.

Ухвалення законопроєкту 14327-д – це частина євроінтеграційних зобов’язань України та одна з принципових умов для отримання міжнародної допомоги від ЄС та Світового банку.

Завдяки приєднанню до SEPA українці та бізнес можуть заощаджувати на платежах до 10 млрд грн щороку.

Більше – в колонці Ольги Василевської-Смаглюк Фобія депутатів, що шкодить українцям. Чому парламент має розблокувати "фінансовий безвіз".

Про те, коли Україна може отримати повноцінний фінансовий безвіз і те, скільки коштів вона втрачає без нього, читайте в статті Богдана Слуцького і Яни Охріменко з ЦЕС Без грошей і позаду Молдови. Як Україна випускає легку можливість для зближення з ЄС.