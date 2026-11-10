Рада сделала шаг к открытию "финансового безвиза" с ЕС

Верховная Рада во вторник в первом чтении проголосовала за законопроект № 14327-д, который должен подготовить Украину к присоединению к единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ВР.

За соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов.

Документ предусматривает возможность осуществлять международные переводы в евро быстрее, без лишних комиссий и по единым правилам для всех стран-участниц SEPA.

Кроме того, документ усиливает контроль за прозрачностью и добросовестностью владельцев финансовых учреждений.

Депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своём Facebook отметила, что фракция "ЕС" добилась включения положения о том, что силовые структуры не будут иметь досудебного доступа к единому реестру счетов и мобильных номеров украинцев. "Комитет в результате жестких дебатов учел нашу норму, согласно которой речь будет идти исключительно о НАБУ, АРМА и БЕБ, если у этих органов будут основания для получения доступа к банковской информации. Эта норма соответствует европейским директивам. Без этой поправки зал не поддержал бы евроинтеграционные законопроекты", – отметила она.

Единая зона платежей в евро (SEPA) – это общее платежное пространство, в рамках которого переводы между странами-участницами осуществляются почти так же быстро, дешево и предсказуемо, как внутренние платежи.

Принятие законопроекта № 14327-д – это часть евроинтеграционных обязательств Украины и одно из принципиальных условий для получения международной помощи от ЕС и Всемирного банка.

Благодаря присоединению к SEPA украинцы и бизнес могут экономить на платежах до 10 млрд грн ежегодно.

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