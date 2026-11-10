В Болгарії сталися ДТП за участю десятків авто: 11 загиблих, 48 постраждалих

В Болгарії на автомагістралі "Тракія" в районі транспортного вузла "Зимниця", неподалік від Ямбола, сталися дві ланцюгові аварії за участю десятків автомобілів, внаслідок яких загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє БТА, інформує "Європейська правда".

Одна з аварій сталася на 289-му кілометрі на смузі руху в напрямку Бургаса, а інша – на 294-му кілометрі перед транспортним вузлом "Зимниця" у напрямку Софії, розповіли представники поліції.

Фото: БТА

Причинами стали густий туман, мокре дорожнє покриття та невідповідна швидкість.

Автомагістраль закрита в обох напрямках доти, доки не будуть евакуйовані всі автомобілі, повідомив директор Обласного дорожнього управління інженер Галин Костов.

За попередніми даними, у ДТП загалом потрапили понад 70 транспортних засобів.

До місця двох ланцюгових аварій направлені бригади дорожньої поліції, пожежників та швидкої допомоги.

Фото: БТА

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев розповів, що наразі відомо про 11 загиблих і 48 постраждалих внаслідок ДТП.

Нагадаємо, на сході Нідерландів 24 серпня сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.

Перед цим сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.