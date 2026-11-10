В Болгарии произошли ДТП с участием десятков авто: 11 погибших, 48 пострадавших
Новости — Вторник, 10 ноября 2026, 12:32 —
В Болгарии на автомагистрали "Тракия" в районе транспортного узла "Зимница", недалеко от Ямбола, произошли две цепные аварии с участием десятков автомобилей, в результате которых погибли по меньшей мере 11 человек.
Об этом сообщает БТА, передает "Европейская правда".
Одна из аварий произошла на 289-м километре на полосе движения в направлении Бургаса, а другая – на 294-м километре перед транспортным узлом "Зимница" в направлении Софии, рассказали представители полиции.
Причинами стали густой туман, мокрое дорожное покрытие и несоответствующая скорость.
Автомагистраль закрыта в обоих направлениях до тех пор, пока не будут эвакуированы все автомобили, сообщил директор Областного дорожного управления инженер Галин Костов.
По предварительным данным, в ДТП в общей сложности попали более 70 транспортных средств.
К месту двух цепных аварий направлены бригады дорожной полиции, пожарных и скорой помощи.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев рассказал, что на данный момент известно о 11 погибших и 48 пострадавших в результате ДТП.
Напомним, на востоке Нидерландов 24 августа произошла авария с участием автобуса, перевозившего учащихся средней школы из Германии.
До этого семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейским автомобилем.