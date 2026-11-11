ЗМІ: НАТО прагне надати пріоритет протидії РФ та скоротити місії за кордоном

Союзники по НАТО розглядають можливість найбільшого перегляду свого військового планування принаймні за останні два десятиліття – надаючи пріоритет боротьбі з Росією над відправленням додаткових військ для таких країн, як Ірак та Афганістан.

Про це повідомляє Politico з посиланням дипломатів Альянсу, пише "Європейська правда".

32 країни-члени НАТО розпочали переговори щодо наступних цілей Альянсу в галузі боєздатності, які визначають, які сили та озброєння союзники надаватимуть у разі конфлікту – і хто за це платитиме.

Згідно з проєктом планового документа, від союзників більше не очікуватиметься, що вони надаватимуть достатньо сил для ведення великої війни в Європі та одночасного виконання кількох менших місій з управління кризовими ситуаціями, повідомили чотири дипломати НАТО, ознайомлені з текстом та які побажали залишитися анонімними. Натомість, за їхніми словами, члени Альянсу плануватимуть виконувати вимоги того чи іншого сценарію.

Ця пропозиція відображає "дуже чітке розуміння того, що, незважаючи ні на що, для НАТО велика надзвичайна ситуація в Європі матиме пріоритет над будь-якими іншими пріоритетами чи подіями", зазначила Каміль Гранд, колишня заступниця генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій.

Це збігається з тиском з боку США, спрямованим на те, щоб Альянс переорієнтував свою основну місію на захист Європи – проєкт, який Вашингтон називає "НАТО 3.0".

Переговори ведуться щодо документа, відомого як "Політичні настанови", що є частиною чотирирічного процесу, кульмінацією якого стане затвердження союзниками нових вимог до військового потенціалу до 2029 року. Очікується, що союзники остаточно узгодять угоду до лютого.

На кону стоїть те, яке обладнання союзники матимуть у готовності – і наскільки переконливим буде їхнє стримування – щодо Москви, оскільки європейські посадовці неодноразово попереджали про можливе вторгнення Росії на територію НАТО до 2029 року. Зростаючі бюджетні обмеження щодо видатків на оборону, ймовірно, також ускладнять цей процес.

Союзники стоять перед складним вибором: чи скасувати давню вимогу щодо забезпечення достатніх сил як для великого європейського конфлікту, так і для кількох операцій з управління кризовими ситуаціями за межами території НАТО. Проєкт передбачає заміну слова "та" на "або", що вимагатиме наявності сил для одного з цих сценаріїв, а не для обох.

За словами дипломатів НАТО, у проєкті тексту поки що обрано варіант "або", при цьому вони зазначають, що переговори перебувають на дуже ранніх етапах.

"Ніхто не пропонує відмовитися від можливості проводити операції з реагування на кризи. Зрештою, рішення про те, куди направляти [війська], є політичним", – додав високопосадовець НАТО.

Ця зміна не матиме автоматичного впливу на поточні операції за кордоном, такі як місії НАТО в Косово чи Іраку. Однак ця дискусія має серйозні наслідки для Альянсу, оскільки вимога щодо обох сценаріїв існує вже щонайменше 20 років.

Як відомо, у цей час США здійснюють перегляд своєї військової присутності в Європі. За даними медіа, США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше.

Дивіться також на цю тему: США виходять з НАТО? Пояснюємо план Трампа та наслідки для України.