СМИ: НАТО намерено уделить приоритет противодействию РФ и сократить миссии за рубежом

Союзники по НАТО рассматривают возможность самого масштабного пересмотра своего военного планирования, по крайней мере, за последние два десятилетия – отдавая приоритет борьбе с Россией перед отправкой дополнительных войск в такие страны, как Ирак и Афганистан.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов Альянса, пишет "Европейская правда".

32 страны-члена НАТО начали переговоры о следующих целях Альянса в области боеспособности, которые определяют, какие силы и вооружение союзники будут предоставлять в случае конфликта – и кто за это будет платить.

Согласно проекту планового документа, от союзников больше не будет ожидаться, что они предоставят достаточно сил для ведения крупной войны в Европе и одновременного выполнения нескольких меньших миссий по управлению кризисными ситуациями, сообщили четыре дипломата НАТО, ознакомленные с текстом и пожелавшие остаться анонимными. Вместо этого, по их словам, члены Альянса будут планировать выполнение требований того или иного сценария.

Это предложение отражает "очень четкое понимание того, что, несмотря ни на что, для НАТО крупная чрезвычайная ситуация в Европе будет иметь приоритет над любыми другими приоритетами или событиями", отметила Камиль Гранд, бывшая заместительница генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций.

Это совпадает с давлением со стороны США, направленным на то, чтобы Альянс переориентировал свою основную миссию на защиту Европы – проект, который Вашингтон называет "НАТО 3.0".

Ведутся переговоры по документу, известному как "Политические руководящие принципы", который является частью четырехлетнего процесса, кульминацией которого станет утверждение союзниками новых требований к военному потенциалу к 2029 году. Ожидается, что союзники окончательно согласуют соглашение до февраля.

На кону стоит вопрос о том, какое оборудование союзники будут иметь в готовности – и насколько убедительным будет их сдерживание – в отношении Москвы, поскольку европейские чиновники неоднократно предупреждали о возможном вторжении России на территорию НАТО до 2029 года. Растущие бюджетные ограничения на расходы на оборону, вероятно, также осложнят этот процесс.

Союзники стоят перед сложным выбором: отменить ли давнее требование об обеспечении достаточных сил как для крупного европейского конфликта, так и для нескольких операций по управлению кризисными ситуациями за пределами территории НАТО. Проект предусматривает замену слова "и" на "или", что потребует наличия сил для одного из этих сценариев, а не для обоих.

По словам дипломатов НАТО, в проекте текста пока выбран вариант "или", при этом они отмечают, что переговоры находятся на очень ранних этапах.

"Никто не предлагает отказаться от возможности проводить операции по реагированию на кризисы. В конце концов, решение о том, куда направлять [войска], является политическим", – добавил высокопоставленный представитель НАТО.

Это изменение не окажет автоматического влияния на текущие операции за рубежом, такие как миссии НАТО в Косово или Ираке. Однако эта дискуссия имеет серьезные последствия для Альянса, поскольку требование относительно обоих сценариев существует уже как минимум 20 лет.

Как известно, в настоящее время США пересматривают свое военное присутствие в Европе. По данным СМИ, США могут вывести из Европы около трети контингента или даже больше.

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