Верховний суд Норвегії залишив сина королеви під домашнім арештом через справу про зґвалтування

Верховний суд Норвегії постановив, що старший син норвезької королеви Метте-Маріт Маріус Борг Хойбі повинен залишатися під домашнім арештом до розгляду його апеляції щодо чотирирічного вироку за зґвалтування та інші злочини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Верховний суд в Осло залишив у силі попереднє рішення апеляційного суду.

29-річний Хойбі сподівався на позитивне рішення після того, як суд нижчої інстанції нещодавно постановив, що його слід звільнити на час розгляду апеляції.

Він перебував під наглядом вдома, носячи електронний браслет на щиколотці.

Апеляційний суд, який розглядав цю справу, негайно скасував рішення суду нижчої інстанції, а Верховний суд тепер підтвердив рішення апеляційного суду. Тепер Хойбі мусить продовжувати носити браслет щонайменше до 30 листопада.

Хойбі перебуває під домашнім арештом з лютого, і термін його утримання регулярно продовжується на чотири тижні.

У червні його засудили до чотирьох років ув’язнення за два випадки зґвалтування та інші злочини. Він подав апеляцію, і розгляд справи в апеляційній інстанції заплановано на лютий.

Під час цього розгляду будуть повторно розглянуті звинувачення, пов’язані зі зґвалтуваннями та домашнім насильством щодо колишньої дівчини.

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