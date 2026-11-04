Суд залишив сина норвезької королеви під домашнім арештом через справу про зґвалтування

У середу, 4 листопада, норвезький суд ухвалив рішення, згідно з яким Маріус Борг Хойбі, пасинок короля Гокона, залишатиметься під домашнім арештом з електронним браслетом, очікуючи на розгляд апеляції щодо його засудження за зґвалтування.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Це рішення скасувало постанову, видану в понеділок, 4 листопада, судом нижчої інстанції, згідно з якою Хойбі міг бути звільнений.

Нагадаємо, 29-річний Маріус Борг Хойбі був засуджений у червні до чотирьох років ув’язнення за два епізоди зґвалтування, а також за домашнє насильство та інші злочини, але оскаржив вирок.

Наразі він носить електронний браслет і перебуває під домашнім арештом у королівському маєтку за межами Осло.

Прокуратура просила продовжити термін його утримання під вартою. Розгляд апеляції Хойбі в суді має розпочатися в лютому.

У понеділок, 2 листопада, норвезький районний суд ухвалив рішення, згідно з яким син королеви Норвегії міг бути звільнений з-під варти.

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