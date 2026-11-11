Верховный суд Норвегии оставил сына королевы под домашним арестом в связи с делом об изнасиловании

Верховный суд Норвегии постановил, что старший сын норвежской королевы Метте-Марит Мариус Борг Хойби должен оставаться под домашним арестом до рассмотрения его апелляции на четырехлетний приговор за изнасилование и другие преступления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Верховный суд в Осло оставил в силе предыдущее решение апелляционного суда.

29-летний Хойби надеялся на положительное решение после того, как суд низшей инстанции недавно постановил, что его следует освободить на время рассмотрения апелляции.

Он находился под надзором дома, нося электронный браслет на лодыжке.

Апелляционный суд, рассматривавший это дело, немедленно отменил решение суда низшей инстанции, а Верховный суд теперь подтвердил решение апелляционного суда. Теперь Хойби должен продолжать носить браслет как минимум до 30 ноября.

Хойби находится под домашним арестом с февраля, и срок его содержания регулярно продлевается на четыре недели.

В июне его приговорили к четырем годам лишения свободы за два случая изнасилования и другие преступления. Он подал апелляцию, и рассмотрение дела в апелляционной инстанции запланировано на февраль.

В ходе этого разбирательства будут повторно рассмотрены обвинения, связанные с изнасилованиями и домашним насилием в отношении бывшей девушки.

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