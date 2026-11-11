У Литві знайшли уламки ракети НАТО після спроби перехоплення дрона

Прем'єр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що поблизу міста Біржай знайдено уламки ракети з винищувача.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Через дрони, що літали над значною частиною території Литви, минулої ночі було оголошено жовтий та червоний рівні повітряної тривоги. В обох випадках у повітря піднімалися винищувачі НАТО, дрони не були збиті, вони полетіли на територію Латвії. Прем’єр-міністр Міндаугас Сінкявічюс заявив, що поблизу Біржая знайдено уламки ракети з винищувача.

"За останньою інформацією Національного центру управління кризовими ситуаціями, у регіоні зафіксовано чотири дрони, десятки сигналів про повітряні кулі. Один дрон пролетів над територією Литви. Ціль намагалися нейтралізувати. Біля Біржая, за попередніми даними, знайдено уламки ракети, випущеної винищувачем НАТО", – розповів він.

"Прошу мешканців, які виявили підозрілі предмети, дбати про свою безпеку – не наближатися, не торкатися їх і повідомляти служби за номером 112. Дякую всім, хто цієї ночі повідомив служби про помічені підозрілі предмети. Події цієї ночі будуть детально вивчені", – додав прем'єр.

Міністр оборони Робертас Каунас заявляє, що у вівторок ввечері Білорусь попередила Литву про можливе наближення безпілотників.

В Естонії, Латвії та Литві в ніч проти 11 листопада на тлі атаки України на російський порт Усть-Луга місцеві жителі отримали попередження про загрозу вторгнення дронів у повітряний простір.

У ніч з вівторка на середу українські безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області на заході Росії. Усть-Луга – один із головних портів, які Росія використовує для транспортування своєї нафти за допомогою "тіньового флоту". Він розташований лише приблизно за 30–40 кілометрів від естонського кордону.