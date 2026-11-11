В Литве обнаружили обломки ракеты НАТО после попытки перехвата дрона

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что вблизи города Биржай найдены обломки ракеты, выпущенной с истребителя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Из-за дронов, летавших над значительной частью территории Литвы, прошлой ночью были объявлены желтый и красный уровни воздушной тревоги. В обоих случаях в воздух поднимались истребители НАТО, дроны не были сбиты, они улетели на территорию Латвии. Премьер-министр Миндаугас Синкявичюс заявил, что вблизи Биржая найдены обломки ракеты с истребителя.

"По последней информации Национального центра управления кризисными ситуациями, в регионе зафиксированы четыре дрона, десятки сигналов о воздушных шарах. Один дрон пролетел над территорией Литвы. Цель пытались нейтрализовать. Возле Биржая, по предварительным данным, найдены обломки ракеты, выпущенной истребителем НАТО", – рассказал он.

"Прошу жителей, обнаруживших подозрительные предметы, позаботиться о своей безопасности – не приближаться, не прикасаться к ним и сообщать в службы по номеру 112. Спасибо всем, кто этой ночью сообщил в службы о замеченных подозрительных предметах. События этой ночи будут тщательно изучены", – добавил премьер.

Министр обороны Робертас Каунас заявляет, что во вторник вечером Беларусь предупредила Литву о возможном приближении беспилотников.

В Эстонии, Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.

В ночь со вторника на среду украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области на западе России. Усть-Луга – один из главных портов, которые Россия использует для транспортировки своей нефти с помощью "теневого флота". Он расположен всего примерно в 30–40 километрах от эстонской границы.