Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у вівторок назвав "серйозним недоліком" те, що хорватські збройні сили не мають уявлення про співпрацю між європейськими країнами та Збройними силами України, які він назвав найкраще підготовленими збройними силами в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє хорватське агентство Hina.

Пленкович зазначив, що хорватські збройні сили не беруть участі в місії ЄС EUMAM, яка проводить навчання українських військових, що, на його думку, "передусім" пов'язано з політикою президента Зорана Мілановича.

"Ми пропустили цей потяг", – сказав прем’єр, додавши, що українські збройні сили наразі є "найкраще навченими", "найбільш здатними до адаптації" та "найдинамічнішими" збройними силами, а з точки зору бойового досвіду – "найцікавішою європейською армією, яка існує".

"Хорватські збройні сили не мають уявлення про те, що зараз відбувається у сфері військової співпраці щодо підтримки України", – продовжив Пленкович.

Окрім місії EUMAM, європейські держави допомагають Україні також через місію НАТО під назвою NSATU – ініціативу, на участь у якій хорватський президент, котрий виконує функції головнокомандувача збройних сил, також відмовився дати згоду.

"Ми маємо говорити про це відкрито; це є серйозним недоліком", – заявив Пленкович, охарактеризувавши ситуацію, що склалася, як "дуже тривожну, а подекуди навіть гідну жалю".

У вівторок прем’єр-міністр Пленкович зазначив, що країни, які надають допомогу Україні, роблять це далеко за межами її території. Він додав, що неучасть його країни суперечить "волі хорватського уряду та очікуванням генерального штабу", а також "усім розумним і очікуваним діям", яких можна було б очікувати від Хорватії, з огляду на її власну історію.

Зоран Міланович є провідним європейським президентом – симпатиком Путіна. Його погляди детально проаналізовано у статті "Проти України та НАТО".

Андрей Пленкович раніше звинуватив Мілановича у відстоюванні позиції Росії більше, ніж Хорватії.