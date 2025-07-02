Хорватський премʼєр-міністр Андрей Пленкович звинуватив президента Зорана Мілановича у відстоюванні позиції Росії більше, ніж Хорватії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Večernji list.

Пленкович відреагував на слова хорватського президента напередодні, який заявив, що відсутність діалогу між західними лідерами та Росією не має виправдання.

На це премʼєр Хорватії заявив, що не розуміє, за якою логікою слід виявляти розуміння до Владіміра Путіна, який вже понад три роки веде війну проти України.

"Немає ані краплі розуміння чи виправдання, чи чогось, що могло б бути у промовах тих, хто представляє Хорватію, хорватів і хорватську політику, щодо Путіна і Росії. Я не знаю, за якою філософією, формулою, логікою, яким законом і якими принципами відбувається щось подібне", – сказав Пленкович.

Він нагадав, що Міланович протягом трьох років "практично відстоює позицію Кремля більше, ніж позицію Хорватії, Заходу та всіх інших, і це дозволяють робити, ніби це нормально".

"Якби ви запитали громадськість в опитуваннях, я думаю, що половина відповіла б на користь Росії. Це ганьба для хорватського суспільного простору та хорватської політичної сцени", – заявив премʼєр Хорватії.

Зоран Міланович є провідним європейським президентом – симпатиком Путіна. Його погляди детально проаналізовано у статті Проти України та НАТО.

Восени Міланович відмовився погодити участь військових країни в ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, оскільки, на його думку, вона "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".