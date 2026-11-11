Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во вторник назвал "серьезным недостатком" то, что хорватские вооруженные силы не имеют представления о сотрудничестве между европейскими странами и Вооруженными силами Украины, которые он назвал лучшими по подготовке вооруженными силами в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает хорватское агентство Hina.

Пленкович отметил, что хорватские вооруженные силы не участвуют в миссии ЕС EUMAM, которая проводит обучение украинских военных, что, по его мнению, "прежде всего" связано с политикой президента Зорана Милановича.

"Мы упустили этот поезд", – сказал премьер, добавив, что украинские вооруженные силы в настоящее время являются "самыми хорошо обученными", "наиболее способными к адаптации" и "самыми динамичными" вооруженными силами, а с точки зрения боевого опыта – "самой интересной европейской армией из существующих".

"Хорватские вооруженные силы не имеют представления о том, что сейчас происходит в сфере военного сотрудничества по поддержке Украины", – продолжил Пленкович.

Помимо миссии EUMAM, европейские государства помогают Украине также через миссию НАТО под названием NSATU – инициативу, на участие в которой хорватский президент, исполняющий функции главнокомандующего вооруженными силами, также отказался дать согласие.

"Мы должны говорить об этом открыто; это является серьезным недостатком", – заявил Пленкович, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как "очень тревожную, а местами даже достойную сожаления".

Во вторник премьер-министр Пленкович отметил, что страны, оказывающие помощь Украине, делают это далеко за пределами её территории. Он добавил, что неучастие его страны противоречит "воле хорватского правительства и ожиданиям генерального штаба", а также "всем разумным и ожидаемым действиям", которых можно было бы ожидать от Хорватии, учитывая её собственную недавнюю историю.

Зоран Миланович является ведущим европейским президентом, симпатизирующим Путину. Его взгляды подробно проанализированы в статье "Против Украины и НАТО".

Андрей Пленкович ранее обвинил Милановича в том, что тот отстаивает позицию России в большей степени, чем Хорватии.