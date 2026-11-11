В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів України, США та РФ

В Абу-Дабі у середу, 11 листопада, розпочався другий день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо мирного врегулювання російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Повідомляли, що під час першого раунду переговорів напередодні сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

"Ми розпочинаємо другий день переговорів.Спочатку ми проведемо тристоронню зустріч із представниками США та Росії. Після цього у нас відбудеться зустріч із нашими європейськими партнерами. Продовжуємо роботу", – написав Умєров.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними", але попереду ще багато роботи.

Президент Володимир Зеленський описав тристоронній формат як "конструктивний та доволі змістовний".