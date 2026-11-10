Зеленський назвав "конструктивними" переговори в Абу-Дабі і розповів, про що йшлося

Президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав звіт від української переговорної команди за підсумками першого дня зустрічей в Абу-Дабі.

Про це глава держави розповів у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, спочатку була розмова з європейськими та американськими партнерами, потім – тристоронній формат між українською, американською та російською делегаціями.

Зеленський описав тристоронній формат як "конструктивний та доволі змістовний".

"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни", – повідомив Зеленський.

Крім того, обговорювалась необхідність деескалаційних кроків.

Зеленський визначив українській команді чіткі завдання для подальшого діалогу – як в тристоронньому форматі у середу, так і загалом надалі цими днями з представниками президента США та Європи.

"Головне – реально наблизити мир, і з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота. Дякую американській стороні за організацію цих перемовин та Еміратам за надійний переговорний майданчик", – написав Зеленський.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними", але попереду ще багато роботи.

Очікується, що переговори поновляться 11 листопада зранку.

За даними "Української правди", під час першого раунду переговорів Україна-США-Росія в Абу-Дабі сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.