Рубіо каже, що переговори в Абу-Дабі були "продуктивними", але попереду "багато роботи"

Державний секретар США Макро Рубіо заявив, що тристоронні переговори Україна-США-Росія, які відбулися 10 листопада в Абу-Дабі, були "дуже продуктивними".

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Парижі, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що переговори були "продуктивними", але попереду ще "багато роботи".

"Очевидно, попереду ще багато роботи. Це не те, що може бути вирішено протягом найближчих 24 годин", – сказав він.

Водночас Рубіо наголосив на важливості того, щоб Європа долучилася до переговорів.

"Наша мета – розширити тристоронній формат, щоб за столом переговорів були представлені не лише США, Україна та Росія, а і європейці", – зазначив держсекретар США.

Також у нього запитали, чи серйозно ставляться російські перемовники, які прибули в Абу-Дабі, до припинення війни.

"Саме це ми й перевіряємо", – відповів Рубіо.

Очікується, що переговори поновляться 11 листопада зранку. Президент Володимир Зеленський вже коротко обговорив з українською делегацією перебіг тристоронніх переговорів.

За даними "Української правди", під час першого раунду переговорів Україна-США-Росія в Абу-Дабі сторони обговорили гарантії безпеки, вимоги Росії та торкнулися питання післявоєнного майбутнього.

Американські, українські та європейські посадовці зустрілися вранці 10 листопада перед запланованими переговорами між Росією та Україною в Абу-Дабі, спецпредставник США Стів Віткофф повідомив про результати зустрічі.

Метою зустрічі була координація зусиль щодо припинення війни та обговорення післявоєнних домовленостей у сфері безпеки, у яких США прагнуть виступити посередником.