В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, США и РФ

В Абу-Даби в среду, 11 ноября, начался второй день трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по мирному урегулированию российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом у себя в Х написал глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Сообщалось, что во время первого раунда переговоров накануне стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и затронули вопрос о послевоенном будущем.

"Мы начинаем второй день переговоров. Сначала мы проведем трехстороннюю встречу с представителями США и России. После этого у нас состоится встреча с нашими европейскими партнерами. Продолжаем работу", – написал Умеров.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, состоявшиеся 10 ноября в Абу-Даби, были "очень продуктивными", но впереди ещё много работы.

Президент Владимир Зеленский охарактеризовал трехсторонний формат как "конструктивный и довольно содержательный".