Ірландія внесла до Фонду підтримки енергетики України 25 млн євро

До Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Ірландії у розмірі 25 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні українського Міненерго, передає "Європейська правда".



З внеском у 25 млн євро загальний внесок Ірландії зріс до 52 млн євро.



Як зазначив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль, фонд – це ефективний і прозорий інструмент підтримки української енергетики. Через нього закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених об'єктів та нарощування потужностей генерації.



У жовтні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Німеччини – 249,7 млн євро, Мальти – 50 тис. євро та угорської компанії REKK – 3 тис. євро.

Як повідомлялося, Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

Норвезький уряд наприкінці жовтня оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.