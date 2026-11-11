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Ірландія внесла до Фонду підтримки енергетики України 25 млн євро

Новини — Середа, 11 листопада 2026, 13:10 — Іванна Костіна

До Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Ірландії у розмірі 25 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні українського Міненерго, передає "Європейська правда".

З внеском у 25 млн євро загальний внесок Ірландії зріс до 52 млн євро.

Як зазначив перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль, фонд – це ефективний і прозорий інструмент підтримки української енергетики. Через нього закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених об'єктів та нарощування потужностей генерації.

У жовтні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Німеччини – 249,7 млн євро, Мальти – 50 тис. євро та угорської компанії REKK – 3 тис. євро.
Як повідомлялося, Данія позачергово виділить грантові 20 млн євро на підтримку української енергетики.

Норвезький уряд наприкінці жовтня оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.

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Ірландія Енергетика
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