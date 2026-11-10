Данія виділить ще 20 млн євро на підтримку енергетики України
Данія виділить позачергову допомогу на підтримку української енергетики на тлі постійних ударів Росії.
Про це заявив глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен, передає "Європейська правда" з посиланням на TV2.
Зокрема, Данія надає додаткову допомогу у вигляді надзвичайної грантової підтримки в розмірі 150 млн крон (20 млн євро) для енергетичного сектора України.
"Ми хотіли б скористатися сьогоднішнім днем, коли Зеленський перебуває з візитом, щоб на практиці продемонструвати, що ви можете розраховувати на підтримку Данії", – зазначив Расмуссен.
Міністр закордонних справ наголосив на необхідності збереження значної військової підтримки, щоб Україна мала "максимально сильну позицію".
В уряді Данії раніше повідомили, що 10 листопада президент Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Копенгагені.
У день його візиту стало відомо, що Данія надсилає Україні новий пакет допомоги у вигляді військового обладнання на суму 4,8 млрд данських крон (близько 643 млн євро).