Ирландия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины 25 млн евро

В Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый взнос от Ирландии в размере 25 млн евро.

Об этом говорится в сообщении украинского Министерства энергетики, передает "Европейская правда".



С учетом взноса в 25 млн евро общий вклад Ирландии вырос до 52 млн евро.



Как отметил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль, фонд – это эффективный и прозрачный инструмент поддержки украинской энергетики. Через него закупается оборудование для ремонтов, восстановления поврежденных объектов и наращивания мощностей генерации.



В октябре в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы от Германии – 249,7 млн евро, Мальты – 50 тыс. евро и венгерской компании REKK – 3 тыс. евро.

Как сообщалось, Дания вне очереди выделит грантовые 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.

Норвежское правительство в конце октября объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.