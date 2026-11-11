Сибіга переконаний, що українсько-польський союз формуватиме новий безпековий лад у Європі

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив переконання, що українсько-польський союз формуватиме новий економічний та безпековий лад у Європі, називаючи його новим європейським рушієм, енергія якого рухатиме континент вперед.

Про це він написав у статті для Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Міністр зазначив, що досвід Польщі у євроінтеграції – від переговорів до підтримки фермерів та найменших місцевих громад – є для України безцінним.

Водночас він додав, що європейська інтеграція України відкриває нові можливості також для Польщі, зокрема для підприємств та інвесторів, регіонів, логістичних центрів та навчальних закладів.

Міністр в якості прикладу навів успішну співпрацю України і Польщі у сферах енергетики та оборони.

"Досвід України у боротьбі з російськими ракетами та оборонний потенціал Польщі можуть зробити наш спільний внесок у безпеку неба над Європою особливо значущим", – зазначив він.

"Загалом я переконаний, що українсько-польський союз формуватиме новий економічний та безпековий лад у Європі. Це новий європейський двигун, і його енергія рухатиме Європу вперед. Це також означає, що Польща має бути присутньою на всіх ключових форумах та у найважливіших форматах, де вирішуються долі Європи", – заявив Сибіга.

За його словами, Україна завжди відстоювала і буде відстоювати таку позицію.

Сибіга також вважає, що Україна і Польща не повинні піддаватися спробам Росії внести розбрат у їх взаємини, а також каже про прогрес у врегулюванні історичної суперечки.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше застеріг європейських союзників від проведення переговорів щодо припинення російсько-української війни без урахування інтересів Східної Європи у сфері безпеки.