Сибига убежден, что украинско-польский союз сформирует новый порядок в сфере безопасности в Европе

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил уверенность в том, что украинско-польский союз сформирует новый порядок в Европе в сферах экономики и безопасности, назвав его новой европейской движущей силой, энергия которой будет продвигать континент вперед.

Об этом он написал в статье для Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Министр отметил, что опыт Польши в евроинтеграции – от переговоров до поддержки фермеров и самых маленьких местных общин – является для Украины бесценным.

В то же время он добавил, что европейская интеграция Украины открывает новые возможности также для Польши, в частности для предприятий и инвесторов, регионов, логистических центров и учебных заведений.

В качестве примера министр привёл успешное сотрудничество Украины и Польши в сферах энергетики и обороны.

"Опыт Украины в борьбе с российскими ракетами и оборонный потенциал Польши могут сделать наш совместный вклад в безопасность неба над Европой особенно значимым", – отметил он.

"В целом я убежден, что украинско-польский союз сформирует новый экономический и безопасностный порядок в Европе. Это новый европейский двигатель, и его энергия будет двигать Европу вперед. Это также означает, что Польша должна присутствовать на всех ключевых форумах и в важнейших форматах, где решаются судьбы Европы", – заявил Сибига.

По его словам, Украина всегда отстаивала и будет отстаивать такую позицию.

Сибига также считает, что Украина и Польша не должны поддаваться попыткам России внести раздор в их отношения, а также отмечает прогресс в урегулировании исторического спора.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее предупредил европейских союзников о недопустимости проведения переговоров о прекращении российско-украинской войны без учета интересов Восточной Европы в сфере безопасности.