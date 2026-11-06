Сікорський закликав союзників не вести переговори з РФ без участі Східної Європи

Польща попередила, що інтереси Східної Європи у сфері безпеки не повинні залишатися осторонь під час переговорів щодо припинення російсько-української війни.

Про це сказав у четвер, 5 листопада, міністр закордонних справ Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами, передає Euronews, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Польщі застеріг європейських союзників країни від проведення переговорів щодо припинення російсько-української війни без урахування інтересів Східної Європи у сфері безпеки.

"Останнє, чого ми хочемо, – це щоб Західна Європа вела переговори з Росією, обходячи східноєвропейців. Не можна залишати Східну Європу та Скандинавію поза цією дискусією. Нас близько 120 мільйонів людей. Фінляндія межує з Росією; Норвегія межує з Росією; країни Балтії межують з Росією; а Польща межує з Росією та Україною", – сказав він.

Виступаючи перед тією ж групою журналістів прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав своїх європейських колег бути "дуже обережними" щодо "справжніх намірів" очільника Кремля Владіміра Путіна.

Також він закликав їх бути "реалістичними" щодо дипломатичного процесу під егідою США.

"Взимку у Путіна може бути менше стимулів для укладення угоди", – додав Туск.

У цьому контексті слушно зауважити, що напередодні прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висунула вимогу, щоб Європейський Союз обговорив, хто саме та з яким мандатом має представляти ЄС на переговорах щодо війни Росії в Україні.

Мелоні вважає, що чинний підхід, за якого інтереси ЄС представляють безліч різних перемовників у різних форматах, підриває авторитет ЄС.

Ці коментарі прозвучали на тлі того, як 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним.

А прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що дуже скептично ставиться до результатів телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним. За словами Фредеріксен, ця розмова не була узгоджена з іншими європейськими країнами.

Пізніше фінська міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія не бажає виступати посередником у війні, бо підтримує Україну.