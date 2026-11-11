Сибіга – Польщі: Кремль хоче посіяти сумніви, що довіра була помилкою

Глава МЗС Андрій Сибіга вважає, що Україна і Польща не повинні піддаватися спробам Росії внести розбрат у їхні взаємини, а також каже про прогрес у врегулюванні історичної суперечки.

Про це він написав у статті для Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

За словами міністра, Росія намагається применшити значення досвіду перших місяців після повномасштабного вторгнення, посіяти сумніви та переконати, що довіра була помилкою, а солідарність – марною.

"Ми маємо достатньо мудрості, щоб розпізнати цей задум, і достатньо взаємної поваги, щоб протистояти йому. Наші народи самі вирішуватимуть щодо змісту, рівня та тону взаємних відносин. Цього права ми не віддамо ворогу", – наголосив Сибіга.

За його словами, у кожній демократії точаться гострі суперечки – це природно.

"Однак антиукраїнська риторика не повинна ставати інструментом політичної боротьби. Саме на такі розколи розраховує Москва. Ми хочемо, щоб у всіх країнах Європи Україна об’єднувала, а не була темою, яка розділяє", – зазначив міністр.

Він визнав, що Волинська трагедія залишається глибокою раною.

"Ми чуємо голос поляків, які очікують об’єктивного погляду на події тих років, гідного вшанування пам’яті жертв та поховання своїх близьких. В Україні також пам’ятають про українців, які в той самий період загинули або стали жертвами примусових переселень", – написав Сибіга.

"Пам’ять одного народу не повинна підважувати пам’ять іншого. Ці принципи вже дозволили перейти від декларацій до конкретних дій. Ми досягли історичного прогресу. Вперше заходи в цій сфері набули такого масштабу", – додав він.

При цьому, як зазначив міністр, не можна допустити, щоб Кремль цинічно використовував біль цих родин.

"Вирішення складних питань не означає забуття. Це мужність у пошуку правди. До такої позиції закликав обидва народи святий Іван Павло II, нагадуючи, що понад те, що розділяє, слід ставити те, що об’єднує", – резюмував Сибіга.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський анонсував відкриття архівів СБУ та розвідки щодо подій на Волині.

У серпні українські й польські фахівці завершили ексгумації на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька.