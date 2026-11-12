В Албанії кажуть, що готові відкласти саміт НАТО чи навіть провести його онлайн

Албанія готова прийняти лідерів НАТО на перенесеному саміті або навіть в онлайн-форматі, оскільки, за словами дипломатів Альянсу, проведення зустрічі в країні наступного року залишається малоймовірним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр оборони Албанії Ермал Нуфі в інтерв’ю виданню повідомив, що уряд доручив робочій групі розпочати підготовку.

"Наступний саміт… відбудеться в Тирані", – сказав Нуфі, визнавши, що рішення щодо термінів ухвалюватимуть лідери НАТО.

На запитання, чи готова Албанія прийняти саміт у 2027 році, відкласти його до 2028 року або навіть провести у віртуальному форматі, він відповів: "Не питання".

"Саміт може відбутися навіть онлайн", – додав він.

Однак лідери не поспішають давати зобов’язання через низькі видатки Албанії на оборону, зростання витрат та дедалі напруженіші відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Саміти НАТО збирають лідерів 32 країн-членів Альянсу для обговорення спільних пріоритетів у сфері безпеки та узгодження важливих рішень. З 2016 року вони проводяться щорічно в різних містах країн-членів.

У 2025 році лідери НАТО домовилися, що Албанія прийматиме саміт 2027 року. Однак на саміті в Анкарі в липні цього року вони не підтвердили її кандидатуру. На пресконференції після саміту генеральний секретар Марк Рютте заявив, що наступний саміт відбудеться в Албанії, але додав, що "точні терміни" ще не визначені. Після зустрічі генсека з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою в Брюсселі минулого тижня пресслужба Рами повідомила, що Рютте "підтвердив Тирану як місто-господаря".

Представник НАТО, який виступив від імені організації, зазначив: "Наступний саміт НАТО відбудеться в Албанії, а рішення щодо дати ще не ухвалено".

Проте, за словами трьох дипломатів НАТО, яким було надано анонімність, проведення саміту наступного року наразі залишається малоймовірним, оскільки союзники ще офіційно не відновили обговорення щодо зустрічі 2027 року.

"Поки що зарано робити висновки", – зазначив один із дипломатів НАТО. "Подальший розвиток подій визначить напрямок дій", – додали вони, згадуючи вплив проміжних виборів у США на зовнішню політику Трампа, війну в Україні та "російську агресію" в Європі.

Хоча Тирана ще не визначила остаточні пріоритети для саміту, Нуфі зазначив, що одним із напрямків може стати формалізація "єдиної стратегії протиповітряної оборони", оскільки Європа стикається з поширенням повітряних загроз у вигляді ракет та дронів, пов’язаних із війною Росії в Україні.

Раніше The Washington Post опублікували матеріал на основі інформації від джерел про те, що Дональд Трамп повертався із саміту НАТО в Анкарі не президентським бортом, а іншим військовим літаком, через побоювання, що Іран спробує ліквідувати його.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не впевнений у можливості завершення війни шляхом переговорів, а також в тому, що Україна зможе вступити до НАТО у найближчій перспективі.