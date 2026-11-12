В Албании заявляют, что готовы отложить саммит НАТО или даже провести его в онлайн-формате

Албания готова принять лидеров НАТО на перенесённом саммите или даже в онлайн-формате, поскольку, по словам дипломатов Альянса, проведение встречи в стране в следующем году по-прежнему маловероятно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министр обороны Албании Эрмал Нуфи в интервью изданию сообщил, что правительство поручило рабочей группе начать подготовку.

"Следующий саммит… состоится в Тиране", – сказал Нуфи, признав, что решение о сроках будут принимать лидеры НАТО.

На вопрос, готова ли Албания принять саммит в 2027 году, отложить его до 2028 года или даже провести в виртуальном формате, он ответил: "Не вопрос".

"Саммит может состояться даже онлайн", – добавил он.

Однако лидеры не спешат давать обязательства из-за низких расходов Албании на оборону, роста затрат и все более напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом.

Саммиты НАТО собирают лидеров 32 стран-членов альянса для обсуждения общих приоритетов в сфере безопасности и согласования важных решений. С 2016 года они проводятся ежегодно в разных городах стран-членов.

В 2025 году лидеры НАТО договорились, что Албания примет саммит 2027 года. Однако на саммите в Анкаре в июле этого года они не подтвердили её кандидатуру. На пресс-конференции после саммита генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что следующий саммит состоится в Албании, но добавил, что "точные сроки" ещё не определены. После встречи генсека с премьер-министром Албании Эди Рамой в Брюсселе на прошлой неделе пресс-служба Рамы сообщила, что Рютте "подтвердил Тирану в качестве города-хозяина".

Представитель НАТО, выступивший от имени организации, отметил: "Следующий саммит НАТО состоится в Албании, а решение о дате еще не принято".

Однако, по словам трех дипломатов НАТО, которым была предоставлена анонимность, проведение саммита в следующем году пока остается маловероятным, поскольку союзники еще официально не возобновили обсуждение встречи 2027 года.

"Пока рано делать выводы", – отметил один из дипломатов НАТО. "Дальнейшее развитие событий определит направление действий", – добавили они, упомянув влияние промежуточных выборов в США на внешнюю политику Трампа, войну в Украине и "российскую агрессию" в Европе.

Хотя Тирана еще не определила окончательные приоритеты для саммита, Нуфи отметил, что одним из направлений может стать формализация "единой стратегии противовоздушной обороны", поскольку Европа сталкивается с распространением воздушных угроз в виде ракет и дронов, связанных с войной России в Украине.

Ранее The Washington Post опубликовала материал на основе информации из источников о том, что Дональд Трамп возвращался с саммита НАТО в Анкаре не на президентском борту, а на другом военном самолете из-за опасений, что Иран попытается ликвидировать его.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в возможности завершения войны путем переговоров, а также в том, что Украина сможет вступить в НАТО в ближайшей перспективе.