ЗМІ: Рубіо не вірить, що Україна зможе вступити до НАТО найближчим часом

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не впевнений у можливості завершення війни шляхом переговорів, а також в тому, що Україна зможе вступити до НАТО у найближчій перспективі.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела, повідомляє "Європейська правда".

Європейські посадовці, які висловилися на умовах анонімності, зазначили, що Рубіо також у приватних бесідах поділився зі своїми західними колегами сумнівами щодо укладення мирної угоди в найближчі місяці. Це він сказав під час дводенних переговорів міністрів закордонних справ країн G20 в Атланті, які завершилися 31 жовтня.

За словами джерел видання, приватна оцінка Рубіо також стосувалася потенційного членства України в НАТО, яке, як повідомляється, він назвав нереалістичним у короткостроковій перспективі та неприйнятним для Путіна.

Крім того Марко Рубіо попередив, що захоплення Росією всього Донбасу не задовольнить територіальних амбіцій Кремля.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може запросити президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів G20 у грудні, якщо це принесе позитивні результати.

Також Рубіо виступив на захист того, що Вашингтон запрошує Росію долучатися до зустрічей "Групи двадцяти", наголосивши на необхідності продовжувати взаємодію з російською стороною.