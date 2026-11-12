У НАТО високо оцінили кампанію ударів України по російських НПЗ

В Об'єднаному командуванні збройних сил НАТО заявили, що слід віддати шану операціям України проти російських нафтопереробних заводів.

Про це йдеться в інтерв'ю Euronews із заступником Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО Джоном Стрінгером, передає "Європейська правда".

Він висловив "надію", що Росія підходить до переговорів з доброю волею, але зазначив, що мало що свідчить про те, що правитель Росії Владімір Путін відійшов від своїх максималістських вимог.

Стрінгер зазначив, що цілі України щодо забезпечення перемир’я є "пріоритетними" для НАТО.

"Побачимо, наскільки серйозно Росія ставиться до цього", – сказав він.

"Сподіваймося, що це не просто, відверто кажучи, повторення вимог, які, як я вже казав, сягають 2022 року", – додав він, маючи на увазі початкові військові цілі Москви, зокрема анексію української території.

На запитання про побоювання, що на Україну можуть чинити тиск, аби вона погодилася на зміни своїх кордонів, зокрема відмовилася від контролю над частинами Донецької та Луганської областей, Стрінгер відповів, що лише Україна має право визначати майбутнє своєї суверенної території.

"Що стосується території, то це виключно справа українців", – сказав він.

Стрінгер також високо оцінив успішні українські операції, спрямовані проти російських дизельних нафтопереробних заводів.

Однак Стрінгер зазначив, що західні союзники повинні "віддати належне" успіху України в "завданні удару Путіну".

"Це завдає шкоди Путіну. Він думав, що зможе вторгнутися, встановити нову архітектуру безпеки в Європі, яка розпочалася в Україні на початку 22-го, але йому болісно розвіяли ці ілюзії", – сказав Стрінгер.

"Те, чого Україна змогла досягти завдяки уяві, інноваціям та волі, є справді неймовірним, і ми повинні віддати цьому належну шану", – додав він.

Президент США Дональд Трамп тривалий час закликав Київ припинити удари по російських НПЗ, стверджуючи, що саме ці удари спричинили зростання цін на енергоносії.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на вимогу США, якщо Вашингтон передасть необхідні для відбиття повітряних атак РФ ракети-перехоплювачі для Patriot.

За даними видання Axios, зять президента США Дональда Трампа і його спецпосланець Джаред Кушнер під час переговорів в Осло 20 жовтня за участю лідерів Норвегії, Фінляндії та України знову наполягав на вимозі припинити удари по російських НПЗ.