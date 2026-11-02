Зеленський: Україна припинить удари НПЗ, якщо США передадуть місячний запас перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова призупинити удари по російських нафтопереробних заводах на вимогу США, якщо Вашингтон передасть необхідні для відбиття повітряних атак РФ ракети-перехоплювачі для Patriot.

Про це він сказав у коментарі американському телеканалу Fox News, пише "Європейська правда".

Журналіст поцікавився в українського президента, чому Україна поновила удари по російських НПЗ, ігноруючи вимоги президента США Дональда Трампа. Зеленський розповів про переговори з американською стороною, де він пояснював їм, що Україна має відповідати на масовані атаки Росії.

"Ми мали кілька різних розмов із президентом Трампом та його командою щодо ударів по нафтопереробних заводах, і ми просили: ми не можемо не реагувати після того, як Росія атакує нашу енергетику, після того, як Росія вбиває наших людей, атакує нашу електромережу, газопроводи, нафтопереробні заводи – все", – відповів він.

Зеленський уточнив, що запропонував Трампу два варіанти, за яких Україна готова припинити атаки по НПЗ – призупинення російських атак по українській енергетиці або ж передача ракет до систем ППО Patriot.

"Ми сказали: якщо ви хочете, щоб ми не атакували російські нафтопереробні заводи, вони не повинні атакувати нашу енергетичну систему; інший варіант – дайте нам ракети до Patriot, ми знайдемо гроші, не лише як допомогу. Так, просто поставте, а ми за це заплатимо", – заявив український президент.

Він додав, що просив у США запас ракет-перехоплювачів хоча б на один місяць.

"На один місяць – якщо ви хочете, щоб ми не атакували їхні нафтопереробні заводи, то на один місяць, дайте мені (ракети. – Ред.) Patriot на один місяць", – заявив президент України.

На запитання, чи не сприйме ці прохання Трамп як спробу тиску, Зеленський відповів, що не боїться ділитися правдою з партнерами. За його словами, вона полягає у тому, що "Америка не може допомогти Росії, а президент не може допомогти Путіну".

За даними видання Axios, зять президента США Дональда Трампа і його спецпосланець Джаред Кушнер під час переговорів в Осло 20 жовтня за участю лідерів Норвегії, Фінляндії та України знову наполягав на вимозі припинити удари по російських НПЗ.

16 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що США не погодилися на компромісну пропозицію, за виконання якої Україна могла припинити удари по російських НПЗ.