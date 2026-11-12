В НАТО высоко оценили серию ударов Украины по российским НПЗ

В Объединенном командовании вооруженных сил НАТО заявили, что следует отдать должное операциям Украины против российских нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом говорится в интервью Euronews с заместителем Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Джоном Стрингером, передает "Европейская правда".

Он выразил "надежду", что Россия подходит к переговорам с доброй волей, но отметил, что мало что свидетельствует об отказе российского правителя Владимира Путина от своих максималистских требований.

Стрингер отметил, что цели Украины по обеспечению перемирия являются "приоритетными" для НАТО.

"Посмотрим, насколько серьёзно Россия относится к этому", – сказал он.

"Будем надеяться, что это не просто, откровенно говоря, повторение требований, которые, как я уже говорил, уходят корнями в 2022 год", – добавил представитель НАТО, имея в виду первоначальные военные цели Москвы, в частности аннексию украинской территории.

На вопрос об опасениях, что на Украину могут оказать давление, чтобы она согласилась на изменение своих границ, в частности отказалась от контроля над частями Донецкой и Луганской областей, Стрингер ответил: только Украина имеет право определять будущее своей суверенной территории.

"Что касается территории, то это исключительно дело украинцев", – сказал он.

Стрингер также высоко оценил успешные украинские операции, направленные против российских дизельных нефтеперерабатывающих заводов.

Однако Стрингер отметил, что западные союзники должны "отдать должное" успеху Украины в "нанесении удара Путину".

"Это наносит ущерб Путину. Он думал, что сможет вторгнуться, установить новую архитектуру безопасности в Европе, которая началась в Украине в начале 22-го года, но эти иллюзии были болезненно развеяны", – сказал Стрингер.

"То, чего Украина смогла достичь благодаря воображению, инновациям и воле, действительно невероятно, и мы должны отдать этому должное", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп долгое время призывал Киев прекратить удары по российским НПЗ, утверждая, что именно эти удары вызвали рост цен на энергоносители.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам по требованию США, если Вашингтон предоставит необходимые для отражения воздушных атак РФ ракеты-перехватчики для Patriot.

По данным издания Axios, зять президента США Дональда Трампа и его специальный посланник Джаред Кушнер во время переговоров в Осло 20 октября с участием лидеров Норвегии, Финляндии и Украины снова настаивал на требовании прекратить удары по российским НПЗ.