У Румунії перекинувся автобус з 29 пасажирами, є постраждалі

У четвер вранці вісім осіб було доставлено до лікарні після того, як автобус, у якому перебувало 29 людей, з’їхав з дороги та перекинувся в Ходоні, в румунському повіті Тіміш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Аварія сталася близько 5:40 ранку, після того як автобус з’їхав з дороги та перекинувся в селі Ходоні.

Фото: Digi24

З перших перевірок, проведених на місці події, з’ясувалося, що 54-річний чоловік керував автобусом на трасі DC 37, прямуючи з Ходоні до населеного пункту Санандрай, і в якийсь момент з’їхав з проїжджої частини на правий бік у напрямку руху, після чого автобус перекинувся.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди 8 осіб – пасажирів автобуса – отримали травми та були доставлені до лікарні для надання спеціалізованої медичної допомоги", – повідомила прокуратура повіту Тіміш.

Водія перевірили на алкоголь за допомогою алкотестера, результат виявився негативним.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом заподіяння тілесних ушкоджень через необережність і продовжує розслідування з метою встановлення всіх причин та обставин дорожньо-транспортної пригоди.

На місце події прибули пожежна машина з обладнанням для вивільнення постраждалих, 2 машини для вивільнення, 2 машини для перевезення поранених та 3 карети швидкої допомоги. Вісім осіб – шість жінок та двоє чоловіків – були доставлені до лікарні для надання спеціалізованої медичної допомоги; усі постраждалі перебували у свідомості та співпрацювали з медиками.

У вівторок вранці у Болгарії на автомагістралі "Тракія" неподалік від Ямбола у двох серйозних аваріях через сильний туман зіткнулися загалом 86 транспортних засобів, а кількість загиблих зросла до 12.

Нагадаємо, на сході Нідерландів 24 серпня сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.

Перед цим сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.