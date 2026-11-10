У смертельних ДТП у Болгарії зіткнулись 86 транспортних засобів, оголошено жалобу

У вівторок вранці у Болгарії на автомагістралі "Тракія" неподалік від Ямбола у двох серйозних аваріях через сильний туман зіткнулися загалом 86 транспортних засобів, а кількість загиблих зросла до 12.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BGNES.

Раніше повідомлялось, що у двох ланцюгових ДТП постраждали понад 70 транспортних засобів. Тепер надійшли дані, що автомобілів було щонайменше 86.

63 транспортні засоби перебували на смугах руху в напрямку Бургаса, 23 – у напрямку Софії. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Калоян Калоянов на брифінгу на місці серйозної дорожньо-транспортної пригоди.

Кількість загиблих зросла з 11 до 12. Ще 50 людей отримали поранення, їх госпіталізували.

Прем'єр-міністр Румен Радев оголосив, що 11 листопада у Болгарії буде днем жалоби.

"Чорний день для всієї Болгарії… Я хотів би ще раз висловити щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Я дякую всім рятувальним командам та громадянам, які відреагували та працювали в надзвичайно складних погодних умовах сьогодні вранці, з дуже обмеженою видимістю. Я сподіваюся, що стан постраждалих стабілізується і що у нас більше не буде смертельних випадків", – сказав прем’єр-міністр Болгарії.

За словами очевидців, на місці ДТП видимість спочатку була близько 70-80 метрів, але різко зменшилася до лише 10 метрів. Асфальтове покриття було мокрим.

Вважається, що аварія на смугах руху в напрямку Софії сталася через неуважність водіїв, які відволіклися, помітивши серйозну аварію на зустрічній ділянці дороги.

Нагадаємо, на сході Нідерландів 24 серпня сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.

Перед цим сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.