В Румынии перевернулся автобус с 29 пассажирами, есть пострадавшие

В четверг утром восемь человек были доставлены в больницу после того как автобус, в котором находились 29 человек, съехал с дороги и перевернулся в Ходони, в румынском уезде Тимиш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Авария произошла около 5:40 утра, после того как автобус съехал с дороги и перевернулся в селе Ходони.

Фото: Digi24

По результатам первых проверок, проведенных на месте происшествия, выяснилось, что 54-летний мужчина управлял автобусом на трассе DC 37, направляясь из Ходони в населённый пункт Санандрай, и в какой-то момент съехал с проезжей части на правую сторону по направлению движения, после чего автобус перевернулся.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 8 человек – пассажиров автобуса – получили травмы и были доставлены в больницу для оказания специализированной медицинской помощи", – сообщила прокуратура уезда Тимиш.

Водителя проверили на алкоголь с помощью алкотестера, результат оказался отрицательным.

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения телесных повреждений по неосторожности и продолжает расследование с целью установления всех причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

На место происшествия прибыли пожарная машина с оборудованием для извлечения пострадавших, 2 машины для извлечения, 2 машины для перевозки раненых и 3 кареты скорой помощи. Восемь человек – шесть женщин и двое мужчин – были доставлены в больницу для оказания специализированной медицинской помощи; все пострадавшие находились в сознании и сотрудничали с медиками.

Во вторник утром в Болгарии на автомагистрали "Тракия" недалеко от Ямбола в двух серьезных авариях из-за сильного тумана столкнулись в общей сложности 86 транспортных средств, а число погибших возросло до 12.

Напомним, на востоке Нидерландов 24 августа произошла авария с участием автобуса, перевозившего учащихся средней школы из Германии.

До этого семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате автомобильной аварии на северо-востоке Англии после того, как транспортное средство, двигавшееся по встречной полосе главной дороги, столкнулось с полицейским автомобилем.