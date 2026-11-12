У Чехії розслідують справу через непоставлені українській армії боєприпаси

У Чехії Національний центр з боротьби з організованою злочинністю (NCOZ) розслідує справу про недопоставлені боєприпаси для української армії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Хоча в справі переважно фігурують іноземні компанії, ключові події розгорталися в Празі. Саме там зникла значна частина грошей.

Це також продовження історії українця Олексія Хорошаєва, який чинить опір екстрадиції з-під варти в Чехії. Його роль у всій цій справі поки що не оприлюднена.

До війни Хорошаєв був високопоставленим керівником в українській державній компанії, що займалася міжнародною торгівлею зброєю.

Після початку російського вторгнення він скористався своїм досвідом і зв’язками та, як приватна особа з Чехії, куди він втік, почав закуповувати військове спорядження для України. Замовлення Міністерства оборони України на сто тисяч одиниць мінометних боєприпасів, яке Хорошаєв передав словацькій компанії Sevotech восени 2022 року, виявилося невдалим.

Замовлення на боєприпаси було гігантським для невеликої словацької компанії, яка мала необхідну ліцензію на торгівлю військовою технікою. Хорошаєв мав придбати майже половину акцій компанії і, за словами словацького власника Яна Годермарського, керував усією угодою від початку до кінця.

Вартість замовлення становила 855 мільйонів крон (35 млн євро), і Міністерство оборони України наприкінці 2022 року заздалегідь перерахувало цю суму молодій українській компанії "Львівський арсенал", так і не побачивши жодної одиниці боєприпасів.

Значна частина коштів, за підозрами української поліції, була згодом втрачена в складному ланцюжку комісійних та компаній. Потім гроші через словацьку компанію Sevotech потрапили до Чехії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, Словенії та Болгарії. На сьогодні до України було поставлено лише незначну частину, а саме три тисячі одиниць боєприпасів.

У зв’язку з цією справою в Україні вже триває судовий процес над п’ятьма обвинуваченими. Серед них – двоє посадовців Міністерства оборони України та представники української компанії "Львівський арсенал". Судовий процес розпочався рік тому, і обвинуваченим, як організованій групі, у разі визнання винними загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.

Хорошаєва серед них поки що немає. Чеська поліція затримала його у вересні 2024 року на запит України. Йому висунуто звинувачення у розкраданні та в тому, що він є організатором іноземної частини цієї справи. Однак він чинить опір екстрадиції, подавши прохання про надання притулку.

Нагадаємо, у вересні тодішній міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України.

Скандал виплив в умовах надзвичайно низьких рейтингів керівної коаліції, у якій наразі залишаються Партія реформ та ліберальна "Естонія 200".

Детальніше читайте у статті: Відставка через снаряди для України. Що відбувається в Естонії та чи будуть дострокові вибори.