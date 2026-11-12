В Чехии расследуют дело о непоставленных украинской армии боеприпасах

В Чехии Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) расследует дело о непоставленных боеприпасах для украинской армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Хотя в деле в основном фигурируют иностранные компании, ключевые события разворачивались в Праге. Именно там исчезла значительная часть денег.

Это также продолжение истории украинца Алексея Хорошаева, который сопротивляется экстрадиции из-под стражи в Чехии. Его роль во всем этом деле пока не обнародована.

До войны Хорошаев был высокопоставленным руководителем в украинской государственной компании, занимавшейся международной торговлей оружием.

После начала войны он воспользовался своим опытом и связями и, как частное лицо из Чехии, куда сбежал, начал закупать военное снаряжение для Украины. Заказ Министерства обороны Украины на сто тысяч единиц минометных боеприпасов, который Хорошаев передал словацкой компании Sevotech осенью 2022 года, оказался неудачным.

Заказ на боеприпасы был гигантским для небольшой словацкой компании, которая имела необходимую лицензию на торговлю военной техникой. Хорошаев должен был приобрести почти половину акций компании и, по словам словацкого владельца Яна Годермарского, руководил всей сделкой от начала до конца.

Стоимость заказа составляла 855 миллионов крон, и Министерство обороны Украины в конце 2022 года заранее перечислило эту сумму молодой украинской компании "Львовский арсенал", так и не увидев ни одной единицы боеприпасов.

Значительная часть средств, по подозрениям украинской полиции, впоследствии была утрачена в сложной цепочке комиссионных и компаний. Затем деньги через словацкую компанию Sevotech попали в Чехию, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Словению и Болгарию. На сегодняшний день в Украину была поставлена лишь незначительная часть, а именно три тысячи единиц боеприпасов.

В связи с этим делом в Украине уже идет судебный процесс над пятью обвиняемыми. Среди них – двое должностных лиц Министерства обороны Украины и представители украинской компании "Львовский арсенал". Судебный процесс начался год назад, и обвиняемым, как организованной группе, в случае признания виновными грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Хорошаева среди них пока нет. Чешская полиция задержала его в сентябре 2024 года по запросу Украины. Ему предъявлены обвинения в хищении и в том, что он является организатором иностранной части этого дела. Однако он сопротивляется экстрадиции, подав прошение о предоставлении убежища.

Напомним, в сентябре тогдашний министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных аудитом проблем, связанных с закупкой снарядов для Украины.

Скандал разразился на фоне чрезвычайно низких рейтингов правящей коалиции, в которую в настоящее время входят Партия реформ и либеральная "Эстония 200".

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