Міністр оборони Естонії йде у відставку через проблемний контракт щодо снарядів для України

Міністр оборони Естонії від керівної "Партії реформ" Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Певкур повідомив, що вважає за необхідне подати у відставку після запитань Національного офісу аудиту до закупівлі боєприпасів для України, хоча особисто не був причетний.

"Як міністр оборони, звісно, я маю визнавати, що відповідаю за усю сферу діяльності мого міністерства… Лідер повинен мати сміливість і рішучість брати на себе політичну відповідальність, навіть коли вона не його особиста. І я візьму її – прем’єр-міністру потрібно буде визначити нового міністра оброни", – сказав Певкур.

"Міністр не займається підрахунком шкарпеток чи снарядів, не веде перемовин щодо контрактів. Проте критика Офісу аудиту щодо діяльності Збройних сил Естонії і Центру оборонних інвестицій піднімає питання про політичну відповідальність… Я зроблю так із твердим знанням, що ми ухвалили правильні рішення для посилення національної оборони – Естонія зараз захищена краще, ніж будь-коли", – додав він.

Певкур обіймає посаду міністра оборони незмінно з 2022 року.

Його заява пролунала невдовзі після появи інформації про контракт на закупівлю артилерійських снарядів для України, у межах якого індійським компаніям виплатили 70 млн євро авансом – але виявилось, що до того вони не займалися продажем снарядів. Одразу від кількох партій пролунали заяви, що Певкур після цього мав би піти у відставку.

Певкур у коментарях ЗМІ сказав, що не читав контракти особисто, але Центр оборонних інвестицій справді подавав їх йому на ознайомлення.

Прем’єр Крістен Міхал сказав, що хоча не бачить у ситуації немає особистої провини Певкура, міністр має сам ухвалити рішення, чи брати на себе політичну відповідальність.

Скандал "виплив" у ситуації надзвичайно низьких рейтингів керівної коаліції, у якій залишаються "Партія реформ" та ліберальна "Естонія 200".

У серпні через вихід двох депутатів з лав своїх партій урядова коаліція Естонії втратила більшість у Рійгікогу.

Опозиційні партії закликають провести в Естонії дострокові парламентські вибори.