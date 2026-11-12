У Німеччині 60% отримувачів фіндопомоги родинам з дітьми є іноземцями

Понад половина осіб у Німеччині, які отримують базову грошову допомогу та проживають у домогосподарствах з неповнолітніми дітьми, не мають німецького громадянства.

Ця інформація міститься у відповіді уряду Німеччини на парламентський запит від партії "Альтернатива для Німеччини", пише "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Згідно з відповіддю уряду Німеччини, у 2025 році 59,4% допомоги для домогосподарств, які отримують соціальну допомогу, припадало на домогосподарства з принаймні однією дитиною, де отримувач мав іноземний паспорт.

Частка домогосподарств, у яких усі члени є громадянами Німеччини та які отримують допомогу, у 2025 році становила 40,6%.

У 2024 році частка іноземних домогосподарств з дітьми, які отримували соціальну допомогу, була ще вищою – 60,5%. З того часу цей показник зменшився.

Проте дані свідчать, що співвідношення між німецькими та іноземними отримувачами допомоги повністю змінилося за 15 років: у червні 2010 року німецькі сім’ї з дітьми отримували 70,6% виплат у рамках програми базової грошової допомоги, тоді як на частку іноземних сімей припадало лише 29,4%.

У 2025 році загалом було виплачено 20,54 млрд євро у вигляді допомоги громадянам домогосподарствам, які отримують соціальну допомогу та мають дітей віком до 18 років. З них 12,20 млрд євро надійшли ненімецьким отримувачам у таких домогосподарствах. Німецькі отримувачі з дітьми отримали 8,34 млрд євро.

Особливо великі суми були виплачені громадянам України, Сирії та Афганістану. Статистика показує, що у 2025 році українським отримувачам допомоги в домогосподарствах з неповнолітніми дітьми було виплачено приблизно 3,44 млрд євро, сирійцям – приблизно 2,20 млрд євро, а афганцям – приблизно 1,06 млрд євро. Разом це склало близько 6,69 млрд євро, що становить майже 55%від загальної суми виплат іноземним отримувачам допомоги в цій групі.

У 2025 році в Німеччині було приблизно 5,3 млн осіб, які отримували стандартні соціальні виплати. З них близько 2,5 млн – іноземці, що становить 47,3%. 2,80 млн, або 52,7%, – громадяни Німеччини. Минулого року німецький уряд витратив 46,6 млрд євро на цих 5,3 млн отримувачів соціальної допомоги.

Як повідомлялося, з 1 липня у Німеччині українські біженці, а також безробітні замість соціальної допомоги для громадян (Bürgergeld) отримують так званий базовий дохід (Grundsicherung).

Проведене восени минулого року опитування показувало, що понад половина українців з тимчасовим захистом не дуже задоволені життям у Німеччині.