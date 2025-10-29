Понад половина українських біженців не дуже задоволені життям в Німеччині

Серед українських біженців, які проживають у Німеччині, рівень задоволення життям є нижчим, ніж у мігрантів з інших східноєвропейських країн.

Такі дані соціологічного дослідження Федерального інституту демографічних досліджень (BiB) наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається в дослідженні, українці на цей час становлять найбільшу групу населення Німеччини зі статусом "шукачів захисту".

При цьому рівень задоволення життям серед них становить 6,3 за шкалою від 0 до 10. При цьому в інших іммігрантів зі Східної Європи цей показник досягає в середньому 7,2.

"Однак ця група в середньому живе в Німеччині довше (ніж українці, які втекли від війни. – Ред.) і на цей момент не має досвіду, пов'язаного з війною та біженством", – зазначається в документі.

Рівень від 0 до 6 в дослідженні оцінюється як "менш задоволені", від 7 до 8 – "задоволені", а від 9 до 10 – "дуже задоволені".

Водночас рівень задоволення життям у Німеччині серед українців з 2022-го до 2023 року дещо підвищився. Якщо у 2022 році, незадовго після прибуття більшості українських біженців до Німеччини, він становив 5,9 пункту, то влітку 2023 року цей показник досяг у середньому 6,3 пункту.

"Підвищення рівня задоволення життям може бути пов'язане з різними факторами, наприклад, вивченням німецької мови, що дозволяє розширити участь у суспільному житті, переїздом з гуртожитку до приватного житла або початком працевлаштування", – вважають автори дослідження.

Водночас, як показує дослідження, серед українських жінок рівень задоволення життям у Німеччині на 0,3 пункта нижчий, ніж у чоловіків. Частка українських чоловіків, "дуже задоволених" життям у Німеччині, становить 13%. Водночас цей показник значно нижчий, ніж серед німецького населення без міграційного бекграунду, зазначають автори.

За їхніми даними, рівень задоволення життям у Німеччині особливо низький серед українців, які приїхали до країни без партнера або не мають партнера.

При цьому ті, хто проживає з малолітніми дітьми, більш задоволені життям у Німеччині, ніж опитані без дітей.

Українські біженці, які добре розмовляють німецькою, а також ті, що не живуть у гуртожитках, також демонструють високий рівень задоволення життям у Німеччині, зазначено в дослідженні.

Нагадаємо, за даними Федерального міністерства внутрішніх справ, кількість молодих українців у віці від 18 до 22 років, які в'їжджають в країну, зросла з 19 на тиждень в середині серпня до понад 1 000 в середині вересня. У жовтні ці цифри зросли ще більше: останнім часом вони становили від 1 400 до майже 1 800 на тиждень.

Тим часом прем'єр Баварії Маркус Зьодер посилив заклики обмежити в'їзд молодих українських чоловіків, вимагаючи, щоб ЄС натиснув у цьому питанні на Україну.