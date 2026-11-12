В Германии 60% получателей финпомощи семьям с детьми – иностранцы

Более половины лиц в Германии, получающих базовую денежную помощь и проживающих в домохозяйствах с несовершеннолетними детьми, не имеют немецкого гражданства.

Эта информация содержится в ответе правительства Германии на парламентский запрос от партии "Альтернатива для Германии", пишет "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Согласно ответу правительства Германии, в 2025 году 59,4% помощи для домохозяйств, получающих социальную помощь, приходилось на домохозяйства с хотя бы одним ребенком, в которых получатель имел иностранный паспорт.

Доля домохозяйств, все члены которых являются гражданами Германии и получают помощь, в 2025 году составляла 40,6%.

В 2024 году доля иностранных домохозяйств с детьми, получавших социальную помощь, была еще выше – 60,5%. С тех пор этот показатель снизился.

Однако данные свидетельствуют о том, что соотношение между немецкими и иностранными получателями помощи полностью изменилось за 15 лет: в июне 2010 года немецкие семьи с детьми получали 70,6% выплат в рамках программы базовой денежной помощи, тогда как на долю иностранных семей приходилось лишь 29,4%.

В 2025 году в целом было выплачено 20,54 млрд евро в виде помощи гражданам – домохозяйствам, получающим социальную помощь и имеющим детей в возрасте до 18 лет. Из них 12,20 млрд евро поступили ненемецким получателям в таких домохозяйствах. Немецкие получатели с детьми получили 8,34 млрд евро.

Особенно крупные суммы были выплачены гражданам Украины, Сирии и Афганистана. Статистика показывает, что в 2025 году украинским получателям помощи в домохозяйствах с несовершеннолетними детьми было выплачено примерно 3,44 млрд евро, сирийцам – примерно 2,20 млрд евро, а афганцам – примерно 1,06 млрд евро. В сумме это составило около 6,69 млрд евро, что составляет почти 55% от общей суммы выплат иностранным получателям помощи в этой группе.

В 2025 году в Германии насчитывалось примерно 5,3 млн человек, получавших стандартные социальные выплаты. Из них около 2,5 млн – иностранцы, что составляет 47,3%. 2,80 млн, или 52,7%, – граждане Германии. В прошлом году немецкое правительство потратило 46,6 млрд евро на этих 5,3 млн получателей социальной помощи.

Как сообщалось, с 1 июля в Германии украинские беженцы, а также безработные вместо социальной помощи для граждан (Bürgergeld) получают так называемый базовый доход (Grundsicherung).

Опрос, проведенный осенью прошлого года, показал, что более половины украинцев, имеющих временную защиту, не очень довольны жизнью в Германии.