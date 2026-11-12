Європарламент закликав визнати дії Росії щодо українських дітей геноцидом

Європейський парламент під час пленарного засідання в Брюсселі у четвер, 12 листопада, ухвалив резолюцію, в якій закликав визнати геноцидом дії Росії щодо українських дітей та наголосив, що їхнє повернення не може бути предметом політичного торгу під час мирних переговорів.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Європарламент назвав викрадення чи незаконне переміщення Росією українських дітей геноцидом.

Резолюцію підтримали 536 євродепутатів, лише 8 проголосували проти, 37 – утрималися.

"Європейський парламент заявляє, що дії Росії щодо українських дітей відповідають юридичному визначенню геноциду, і закликає держави-члени ЄС офіційно визнати їх такими", – йдеться у резолюції.

У документі наголошується, що Конвенція ООН про запобігання злочину геноциду визначає насильницьку передачу дітей з однієї національної, етнічної, расової чи релігійної групи до іншої як одну з дій, що становлять геноцид, якщо вони вчинені з наміром знищити відповідну групу повністю або частково.

Європарламент вимагає від Росії негайно, безпечно та безумовно повернути всіх депортованих і примусово переміщених українських дітей на неокуповану територію України.

"Повернення дітей є зобов'язанням відповідно до міжнародного права і ніколи не повинно використовуватися як інструмент торгу або ставитися в залежність від територіальних поступок, обміну полоненими чи інших політичних домовленостей", – наголошується в документі.

"Жоден тривалий мир не може ігнорувати права цих дітей або відповідальність тих, хто винен у порушенні їхніх прав", – переконані євродепутати.

За наведеними в резолюції даними, станом на вересень 2026 року підтверджено понад 20 600 випадків депортації та примусового переміщення українських дітей. Станом на 28 жовтня вдалося повернути 2752 дитини.

Водночас, за оцінками Євродепутатів, приблизно 1,6 млн українських дітей залишаються на окупованих Росією територіях, де вони зазнають систематичної русифікації, ідеологічної обробки та мілітаризації.

Як повідомляла "Європейська правда", у травні 2025 року Європарламент вже ухвалював резолюцію, в якій назвав дії Росії за підтримки Білорусі щодо викрадених українських дітей з метою знищення їхньої української ідентичності "геноцидною стратегією".

У вересні 2023 року Європарламент закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка за депортації українських дітей.

Рада ЄС 28 вересня 2026 року ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо ще 10 осіб та 17 організацій, причетних до депортації українських дітей до Росії.