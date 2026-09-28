У ЄС наклали санкції на причетних до депортації українських дітей до Росії

Рада Європейського Союзу 28 вересня ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо ще 10 осіб та 17 організацій, відповідальних за дії, що підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Рішення спрямоване проти осіб, відповідальних за систематичну незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації та в межах тимчасово окупованих територій. А також – за їхню примусову асиміляцію, зокрема ідеологічну обробку та мілітаризовану освіту.

До переліку організацій, які включили до списку, входять Московський міський комітет з туризму та дві російські компанії, що надають послуги у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг і займаються організацією заходів, присвячених російській історії, вшануванню пам’яті про війну та військово-патріотичному вихованню.

Також до списку внесли дитячі табори та спортивні центри у Росії та на тимчасово окупованих територіях України за їхню роль у пропагандистському вихованні та військово-патріотичних і культурних заходах, спрямованих на інтеграцію дітей у рамки російської ідентичності.

До цього санкційного пакета також входить Songdowon International Children’s Camp – державна установа в Корейській Народно-Демократичній Республіці. Цей табір бере участь у організованих програмах, пов’язаних із перевезенням українських дітей із тимчасово окупованих територій України у координації з Російською Федерацією та з метою поширення проросійських наративів.

До списку Рада ЄС також включила президента Республіки Татарстан Рустама Мінніханова за сприяння незаконній депортації українських дітей до таборів, розташованих у його регіоні, міністра та заступників міністра освіти і науки окремих окупованих територій, міністра спорту та туризму самопроголошеної "Донецької Народної Республіки", а також керівників тамтешніх дитячих таборів і шкіл.

Особи, включені до сьогоднішнього списку, підпадають під заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси. На фізичних осіб додатково поширюється заборона в’їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї транзитом.

Нагадаємо, Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Більше про деталі ухвалення цього рішення читайте у статті "Європейської правди": Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну.