Европарламент призвал признать действия России в отношении украинских детей геноцидом

Европейский парламент в ходе пленарного заседания в Брюсселе в четверг, 12 ноября, принял резолюцию, в которой призвал признать геноцидом действия России в отношении украинских детей и подчеркнул, что их возвращение не может быть предметом политического торга в ходе мирных переговоров.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Европарламент назвал похищение или незаконное перемещение Россией украинских детей геноцидом.

Резолюцию поддержали 536 евродепутатов, только 8 проголосовали против, 37 – воздержались.

"Европейский парламент заявляет, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида, и призывает государства-члены ЕС официально признать их таковыми", – говорится в резолюции.

В документе подчеркивается, что Конвенция ООН о предотвращении преступления геноцида определяет насильственную передачу детей из одной национальной, этнической, расовой или религиозной группы в другую как одно из действий, составляющих геноцид, если они совершены с намерением уничтожить соответствующую группу полностью или частично.

Европарламент требует от России немедленно, безопасно и безоговорочно вернуть всех депортированных и принудительно перемещенных украинских детей на неоккупированную территорию Украины.

"Возвращение детей является обязательством в соответствии с международным правом и никогда не должно использоваться в качестве инструмента торга или ставиться в зависимость от территориальных уступок, обмена пленными или других политических договоренностей", – подчеркивается в документе.

"Ни один прочный мир не может игнорировать права этих детей или ответственность тех, кто виновен в нарушении их прав", – убеждены евродепутаты.

Согласно данным, приведенным в резолюции, по состоянию на сентябрь 2026 года подтверждено более 20 600 случаев депортации и принудительного перемещения украинских детей. По состоянию на 28 октября удалось вернуть 2752 ребенка.

В то же время, по оценкам евродепутатов, примерно 1,6 млн украинских детей остаются на оккупированных Россией территориях, где они подвергаются систематической русификации, идеологической обработке и милитаризации.

Как сообщала "Европейская правда", в мае 2025 года Европарламент уже принимал резолюцию, в которой назвал действия России при поддержке Беларуси в отношении похищенных украинских детей с целью уничтожения их украинской идентичности "геноцидной стратегией".

В сентябре 2023 года Европарламент призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко за депортацию украинских детей.

Совет ЕС 28 сентября 2026 года принял решение о введении санкций в отношении ещё 10 лиц и 17 организаций, причастных к депортации украинских детей в Россию.