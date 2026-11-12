В Ірландії підтримали вимогу Мерца щодо фінансової допомоги Україні від ЄС

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті вважає, що фінансування Європейським Союзом України у російсько-українській війні має бути розподілене між усіма державами-членами.

Про це вона сказала Bloomberg у Дубліні, де лідери країн зібралися на саміт Європейської політичної спільноти, передає "Європейська правда".

Макенті заявила про підтримку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який посилив свою вимогу щодо того, що всі члени ЄС повинні надавати Україні фінансову допомогу.

"Ми хотіли б, щоб усі держави-члени зробили свій внесок – і це є нашим пріоритетом (...) Ці кошти надаються Україні, але ми знаємо, що дефіцит набагато більший – і, зокрема, наступного року знадобиться суттєве збільшення цієї суми", – сказала ірландська міністерка.

Цього дня Мерц наполіг, що фінансування України у 2027 році, а також пізніше, є спільним завданням для усіх країн-членів ЄС та має вирішуватись у рамках переговорів щодо довгострокового бюджету блоку.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс підтримав позицію канцлера Німеччини.